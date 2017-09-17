“نيبوشا” يخرج عن شعوره على جناح الزمالك

انفعل المونتينجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق قبل نهاية الشوط الأول لمباراة الفريق الأبيض والداخلية في الجولة الثانية للدوري.

نيبوشا يوبخ أحمد مدبولي أمام الداخلية

وطالب المدير الفني للفريق من أحمد مدبولي الابتعاد عن اللعب الفردي وضرورة اللعب بجماعية مع لاعبي الفريق الأبيض.

وانتهى الشوط الأول للقاء الزمالك مع الداخلية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل الزمالك أمام الداخلية

وكان الزمالك قد بدأ الشوط الأول بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة الرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: مؤيد العجان ومحمد مجدي ومحمود علاء وحازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف روقة وطارق حامد وأحمد داوودا وأحمد مدبولي وعبد الله جمعة

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

واعتمد نيبوشا على عبد الله جمعة في الجناح الأيمن وأحمد مدبولي في الجناح الأيسر خلف كاسونجو لكنه فوجيء بالأنانية المفرطة لمدبولي مما دفعه للانفعال عليه بشدة.

ويسعى الزمالك للفوز على الداخلية لتعويض تعادله الإيجابي 1-1 أمام الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من الدوري المصري، وهو التعادل الذي أثار القلق لدى جماهير القلعة البيضاء على مستقبل الفريق.