البنزرتي عن موقعة “رادس”: أبو تريكة اعتزل !

علق فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، على تحدي حسام البدري له في مباراة الإياب بتونس.

الأهلي سيحل ضيفاً على الترجي في “رادس” ، يوم السبت المقبل، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يسقط في فخ التعادل

مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس السبت، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ويحتاج الأهلي في مباراة الإياب بتونس للفوز بأى نتيجة أول التعادل بنفس نتيجة مباراة الإسكندرية.

وقال البنزرتي، خلال تصريحات له على موقع “الصريح” التونسي، ” حسام البدري، المدير الفني للأهلي يري أن فريقه سيحقق الفوز علينا في رادس، مستشهداً بموقعة 2006 ولكن لم يعلم أن أبو تريكة قد أعتزل كرة القدم”.

كان أبو تريكة، نجم الأهلي الأسبق، قد سجل هدف قاتل في شباك الصفاقسي التونسي في اللحظات الأخير من عمر اللقاء ليتأهل الأهلي إلي كأس العالم للأندية التي أقيمت باليابان”.

يذكر أن حسام البدري، قد صرح أمس عقب المباراة، أن فريقه قادر على الفوز على الترجي وسيعيد ذكريات الأهلي في رادس 2006.