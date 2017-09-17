اخبار النادي الاهلى

تفاءلوا.. أزمة حادة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

كتب khamis
- سبتمبر 17, 2017 9:08 م
20,615
الاهلي والترجيالاهلي والترجي

يعيش الجهاز الفني لنادي الترجي التونسي بقيادة فوزي البنزرتي حالة من الخوف من غياب المهاجم طه ياسين الخنيسي عن مباراة الأهلي المصري يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إصابة “الخنيسي” تثير القلق في الترجي

وأصيب طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي للإصابة في مباراة فريقه أمام الأهلي مساء أمس والتي انتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية الإفريقي باستاد برج العرب بالإسكندرية.

طه الخنيسي
طه الخنيسي

وقرر الجهاز الطبي إجراء طه ياسين الخنيسي لفحص بالرنين المغناطيسي بعد إصابته في المباراة الأخيرة لمعرفه قدرته على المشاركة في مباراة الإياب من عدمها.

ويعد طه الخنيسي أحد أفضل لاعبي الترجي ومنتخب تونس في الفترة الحالية، وسجل الهدف الأول لفريقه أمام الأهلي في برج العرب.

وكان نادي الأهلي قد منح الترجي تعادلًا ثمينًا بفضل أخطاء الدفاع في الهدف الأول، وخطأ الحارس شريف إكرامي في الهدف الثاني والذي فشل في التقاط كرة سهلة من لعبة ثابتة لغيلان الشعلالي.

وأصبح نادي الأهلي في حاجة شديدة للفوز أو التعادل بنتيجة أكثر من 2-2 في مباراة الإياب لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

 

 

 

‎إضافة تعليق