تفاءلوا.. أزمة حادة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

يعيش الجهاز الفني لنادي الترجي التونسي بقيادة فوزي البنزرتي حالة من الخوف من غياب المهاجم طه ياسين الخنيسي عن مباراة الأهلي المصري يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إصابة “الخنيسي” تثير القلق في الترجي

وأصيب طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي للإصابة في مباراة فريقه أمام الأهلي مساء أمس والتي انتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية الإفريقي باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر الجهاز الطبي إجراء طه ياسين الخنيسي لفحص بالرنين المغناطيسي بعد إصابته في المباراة الأخيرة لمعرفه قدرته على المشاركة في مباراة الإياب من عدمها.

ويعد طه الخنيسي أحد أفضل لاعبي الترجي ومنتخب تونس في الفترة الحالية، وسجل الهدف الأول لفريقه أمام الأهلي في برج العرب.

وكان نادي الأهلي قد منح الترجي تعادلًا ثمينًا بفضل أخطاء الدفاع في الهدف الأول، وخطأ الحارس شريف إكرامي في الهدف الثاني والذي فشل في التقاط كرة سهلة من لعبة ثابتة لغيلان الشعلالي.

وأصبح نادي الأهلي في حاجة شديدة للفوز أو التعادل بنتيجة أكثر من 2-2 في مباراة الإياب لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.