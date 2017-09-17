الجهاز الفني للمنتخب يعلق على استبعاد إكرامي بسبب خطأ الترجي

رفض الجهاز الفني للمنتخب الوطني التعليق على استبعاد شريف إكرامي حارس الأهلي بسبب خطأ الحارس أمام الترجي التونسي، أمس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

كوبر يرفض استبعاد حارس الأهلي من معسكر الفراعنة

وتسبب خطأ إكرامي في إدراك الترجي للتعادل لتنتهي المباراة بهدفين لمثليهما ليصعب لمهمة على رفاقه خلال مباراة الإياب.

ورفض الجهاز الفني تأكيد استبعاد حارس الأهلي بسبب خطأ وحيد من معسكر الفراعنة الذي سيبدأ 1 أكتوبر المقبل استعدادا لمواجهة الكونغو يوم 8 من ذات الشهر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

جهاز لفراعنة يؤجل الحديث عن استبعاد إكرامي

وأكد أن تقييم لاعبي المنتخب لييس عن طريق مباراة واحدة لكن لفترات طويلة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غداً الأثنين، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في المباراة المقرر لها يوم 23 من الشهر نفيه على ملعب “رادس” في تونس.

وسيحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلي المربع الذهبي من البطولة الإفريقية.