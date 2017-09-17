أول رد فعل من شريف إكرامي على الخطأ الفادح أمام الترجي

سيطر الإحباط الشديد على شريف إكرامي حارس مرمى نادي الأهلي عقب تعادل فريقه أمام الترجي التونسي 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

شريف إكرامي “محبط” من خطأ الترجي

وتسبب شريف إكرامي في الهدف الثاني للترجي التونسي بعدما فشل في التقاط كرة سهلة ودخل بها المرمى.

وأبدى إكرامي حزنه الشديد من تسببه في الهدف مشيرًا لزملائه إلى أن الإحساس بالذنب لا يفارقه خوفًا من الخروج من دوري أبطال إفريقيا بسببه.

وكان شريف إكرامي قد اعتذر لزملائه وللجهاز الفني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن الخطأ الفادح مع التعهد بتصحيحه فى الفترة المقبلة.

بينما يدرس حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي إجراء تغييرات على تشكيل الفريق في مباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في رادس.

ويخرج نادي الأهلي لمواجهة الترجي برادس يوم السبت المقبل في مباراة الإياب لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينوي حسام البدري إعادة الثنائي وليد سليمان ومؤمن زكريا لتشكيل القلعة الحمراء في مباراة رادس على حساب جونيور أجايي وأحمد الشيخ بعد فشهلما في مباراة الذهاب.