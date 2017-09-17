غدا.. عبدالله الشامي يصل القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي

يصل عبد الله الشامي لاعب الأهلي الجديد إلى القاهرة غدًا الإثنين، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الإياب لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التعاقد مع عبدالله الشامي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن اللاعب سيصل إلى القاهرة غدًا الاثنين تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، وسيقوم النادي بتقديمه لوسائل الإعلام عقب وصوله إلى القاهرة.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الترجي التونسي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس، ضمن مباريات الذهاب لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الأهلي عن طريق عبدالله السعيد في الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها وليد آزارو، قبل أن يدرك طه ياسين الخنيسي التعادل للضيوف في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 48 أحرز غيلان الشعلالي هدف الترجي الثاني من خطأ كارثي لشريف إكرامي، قبل أن يدرك المغربي وليد أزارو التعادل للمادر الأحمر في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي:-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.