سقط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري العام.

تقدم المقاولون العرب بالهدف الأول عن طريق أحمد علي في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، قبل أن يدرك محمود متولي التعادل للدراويش في الدقيقة 77 من ركلة حرة أكثر من رائعة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 4 في المركز الثالث، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وكان الإسماعيلي قد فاز في لقاء الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى، بينما اكتسح فريق المقاولون العرب نظيره الرجاء المطروحي بثلاثية دون رد.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأسيوطي في الجولة الثالثة والمقرر لها السبت المقبل على استاد الأسيوطي أسبورت.

ويواجه المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، على استاد الجبل الأخضر بالقاهرة.

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وجاءت نتائج الأسبوع كالتالي:-

بتروجت 0-1 المصري البورسعيدي، طلائع الجيش 2-2 الإنتاج الحربي، الرجاء 0-2 الأسيوطي، النصر 2-3 الاتحاد السكندري، وادي دجلة 2-1 إنبي، سموحة 2-0طنطا