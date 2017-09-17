4 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام الداخلية

كشف الجهاز الفني للزمالك بقيادة المونتنيجري نيبوشا ديورديفيتش، عن التشكيلة الرسمية للأبيض استعدادا لمواجهة الداخلية، المقرر لها بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر الداخلية في الدوري العام.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد مجدي -محمود علاء – حازم إمام – مؤيد العجان

الوسط: طارق حامد – محمد أشرف “روقه” – عبد الله جمعه – أحمد مدبولي – أحمد وداودا

الهجوم: كاسونجو

واحتفظ المدير الفني للزمالك على مقاعد البدلاء بكل من:-

“محمود جنش وأحمد توفيق و معروف يوسف ورزاق سيسيه وخالد قمر وباسم مرسي و يوسف أوباما”.

وأجرى المدير الفني المونتنيجري 4 تغييرات على تشكيل الزمالك في لقاء اليوم، حيث أشرك مؤيد العجان على حساب أحمد فتوح، وطارق حامد على حساب محمد الشامي، وأحمد مدبولي على حساب أحمد كابوريا وعبدالله جمعة على حساب خالد قمر.

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، وحصد أول ثلاثة نقاط، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الإنتاج الحربي في لقاء الجولة الأولى للدوري.

ويطمح المونتينجرى نيبوشا المدير الفنى الجديد للفريق في تحقيق الفوز الأول في الظهور الرسمي الثاني له مع الفارس الأبيض.

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز العاشر برصيد نقطة، بينما يقع الداخلية في المركز التاسع برصيد نقطة.