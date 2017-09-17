أحمد حجازي يشعل أزمة في الأهلي

اندلعت أزمة انقسام عنيفة في نادي الأهلي بسبب أحمد حجازي مدافع الفريق المنتقل إلى وست بروميتش الإنجليزي في ظل عدم وجود البديل الجاهز لتعويض غيابه وهو ما ظهر في مباراة الترجي التونسي التي انتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

بدلاء أحمد حجازي تحت نيران الأهلي

ويواجه مدافعو نادي الأهلي رامي ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب لانتقادات حادة بدعوى عدم قدرتهم على تعويض حجازي خاصة في التمركز داخل منطقة الجزاء وهو ما ظهر من ربيعة وسمير في هدف الترجي الأول خلال مباراة الذهاب والذي جاء من كرة ثابتة لعبت داخل منطقة الجزاء وسط مشاهدة من المدافعين وهي تتهادى داخل المرمى.

كما وجه أعضاء المجلس انتقادات حادة لمحمود طاهر رئيس الأهلي بدعوى أنه بحث عن المادة فقط دون إيجاد بديل لحجازي ولم يستجب لضغوط حسام البدري المدير الفني للفريق الذي تمسك باستمراره لأنه كان يعلم صعوبة إيجاد بديل على المستوى نفسه.

ويحل نادي الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي برادس يوم السبت المقبل في مباراة الإياب لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب حسام البدري في إعادة الثنائي وليد سليمان ومؤمن زكريا لتشكيل القلعة الحمراء في مباراة رادس على حساب جونيور أجايي وأحمد الشيخ بعد فشهلما في مباراة الذهاب.