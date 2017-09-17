استبعاد عبدالشافي من قمة الأهلي والنصر

يلتقي فريق الأهلي الذي يضم الدولي المصري محمد عبدالشافي، مع نظيره النصر الذي يلعب ضمن صفوفه حسام غالي، في تمام الساعة السابعة والربع مساء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

أعلن المدرب الأوكراني سيردي ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي، عن التشيكيلة الأساسية لفريقه، والتي شهدت استبعاد الدولي المصري محمد عبدالشافي من اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمرى: العويس

الدفاع: منصور – أبوبونا – معتز – سعيد

الوسط: باخشوين – كلاوديمير

الهجوم: ليوناردو – المقهوي – فيتفا -السومة

وجاء تشكيل النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: خالد الغامدي – عمر هوساوي – بونو أوفيني – سعد لكرو

الوسط: حسام غالي – عوض خميس

الهجوم: ليوناردو – أحمد الفريدي – يحيى الشهري.

يسعى الأهلي إلى مواصلة نغمة الانتصارات بعدما تخطى عقبة الفتح برباعية دون رد، في لقاء الجولة الماضية للدوري السعودي.

ويأمل الأهلي في مصالحة جماهيره بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة أمام بیرسبولیس الإيراني.

يدخل الأهلي لقاء اليوم في المركز الثامن برصيد 3 نقاط، بينما يقع النصر في المركز السادس برصيد 4 نقاط.