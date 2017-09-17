أول طعنة من حسام البدري لشريف إكرامي أمام الترجي

يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري عدم الدفع بالحارس شريف إكرامي أساسيًا في مباراة العودة أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يدرس الدفاع بمحمد الشناوي أمام الترجي

ويفكر حسام البدري الدفع بمحمد الشناوي، في حراسة المرمى في رادس ومنحه الفرصة كاملة بعد الخطأ القاتل الذي ارتكبه شريف إكرامي في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 2-2 في برج العرب بالإسكندرية.

ويصر حسام البدري على عدم الدفع بشريف إكرامي رغم محاولة أعضاء الجهاز المعاون إثنائه عن القرار.

بينما دفاع طارق سليمان مدرب حارس مرمى نادي الأهلي عن شريف إكرامي حارس الفريق رغم أخطائه في مباراة الترجي التونسي التي انتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وسقط شريف إكرامي في الهدف الثاني للترجي بعدما أخطأ في التقاط الكرة الثابتة التي لعبها غيلان الشعلالي ودخل بها المرمى.

ويخرج الأهلي يوم السبت المقبل لمواجهة الترجي التونسي برادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراة لا تقبل إلا بفوز الأحمر للتأهل أو التعادل 3-3 فأكثر.