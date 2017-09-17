حسام غالي يقود النصر أمام الأهلي و”جيبور” على الدكة

يواجه فريق الأهلي الذي يضم الدوري المصري محمد عبدالشافي نظيره النصر الذي يلعب ضمن صفوفه حسام غالي، في تمام الساعة السابعة والربع مساء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وتحمل قمة الأهلي والنصر نكهة مصرية، لأنها ستشهد مواجهة ثنائية تجمع بين محمد عبد الشافى وحسام غالي.

وأعلن ريكاردو جوميز المدير لفريق النصر عن التشكيلة الأساسية لفريقه والتي شهدت تواجد الدولي المصري حسام غالي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: خالد الغامدي – عمر هوساوي – بونو أوفيني – سعد لكرو

الوسط: حسام غالي – عوض خميس

الهجوم: ليوناردو – أحمد الفريدي – يحيى الشهري.

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: حسين شيعان – عبدالله العمري – عبدالعزيز الجبرين – فهد الجميعة – محمد فوزير – سامي النجعي – ويليام جيبور

ويتطلع فريق النصر إلى حسم لقاء اليوم لصالحه، بعدما تعثر الفريق في الجولة الماضية وتعادل إيجابيا مع الاتفاق بهدفين لمثلهما.

يدخل النصر لقاء اليوم في المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يقع الأهلي في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.