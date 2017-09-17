فاروق الفيشاوي لحارس الأهلي: ” شفلك شغلانه بتفهم فيها”

شن الفنان فاروق الفيشاوي هجوما عنيفا على شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، بعد الخطأ الكارثي الذي وقع فيه الحارس في لقاء المارد الأحمر أمام نظيره الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وسقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الترجي التونسي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما بالأمس، ضمن مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب “الفيشاوي” عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: ” شريف أكرامي بن صديقي العزيز وفي معزة أبنائي نصيحتي لك يا بني شوفلك شغلانه بتفهم فيها وبلاش تهين نفسك وتحرق دم 60 مليون مصري والله بكلمك بصدق”.

ووقع شريف إكرامي في خطأ فادح، بعدما فشل في التصدي لتصويبة غيلان الشعلالي السهلة في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وسيلتفي الأهلي مع الترجي التونسي يوم 23 من الشهر الجاري على استاد رادس بتونس، ضمن مباريات الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي:-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.