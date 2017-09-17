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حسام البدري يجهز لمفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الترجي.. تعرف عليها

كتب khamis
- سبتمبر 17, 2017 6:46 م
22,707
حسام البدريحسام البدري

يفكر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي في إجراء تغييرات على تشكيل الفريق في مباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في رادس اهمها الاستغناء عن خدمات اكرامي

سليمان وزكريا يعودان لتشكيل الأهلي أمام الترجي

ويحل نادي الأهلي ضيفًا على الترجي برادس يوم السبت المقبل في مباراة الإياب لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينوي حسام البدري إعادة الثنائي وليد سليمان ومؤمن زكريا لتشكيل القلعة الحمراء في مباراة رادس على حساب جونيور أجايي وأحمد الشيخ بعد فشهلما في مباراة الذهاب، واستبعاد الحارس شريف إكرامي لصالح محمد الشناوي.

وليد سليمان
وليد سليمان

وكان الشيخ وأجايي قد شاركا في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 2-2 ولم يظهرا بالمستوى المأمول لجماهير القلعة الحمراء والجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وشارك أحمد الشيخ في مركز الجناح الأيمن وأضاع العديد من الفرص السهلة التي كانت يمكن أن تمنح الأهلي الفوز في اللقاء والراحة نسبيًا قبل العودة.

أما جونيور أجايي فتنقل بين الهجوم والجناح الأيسر ولم يضف أي بصمة للقلعة الحمراء رغم أن حسام البدري أبقى عليه في المباراة لرغبته في استغلال قوة التحاماته إلى جانب المهاجم وليد أزارو.

 

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