حسام البدري يجهز لمفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الترجي.. تعرف عليها

يفكر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي في إجراء تغييرات على تشكيل الفريق في مباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في رادس اهمها الاستغناء عن خدمات اكرامي

سليمان وزكريا يعودان لتشكيل الأهلي أمام الترجي

ويحل نادي الأهلي ضيفًا على الترجي برادس يوم السبت المقبل في مباراة الإياب لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينوي حسام البدري إعادة الثنائي وليد سليمان ومؤمن زكريا لتشكيل القلعة الحمراء في مباراة رادس على حساب جونيور أجايي وأحمد الشيخ بعد فشهلما في مباراة الذهاب، واستبعاد الحارس شريف إكرامي لصالح محمد الشناوي.

وكان الشيخ وأجايي قد شاركا في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 2-2 ولم يظهرا بالمستوى المأمول لجماهير القلعة الحمراء والجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وشارك أحمد الشيخ في مركز الجناح الأيمن وأضاع العديد من الفرص السهلة التي كانت يمكن أن تمنح الأهلي الفوز في اللقاء والراحة نسبيًا قبل العودة.

أما جونيور أجايي فتنقل بين الهجوم والجناح الأيسر ولم يضف أي بصمة للقلعة الحمراء رغم أن حسام البدري أبقى عليه في المباراة لرغبته في استغلال قوة التحاماته إلى جانب المهاجم وليد أزارو.