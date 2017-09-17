مدرب الداخلية: أخشى ظلم فريق أمام الزمالك مرة أخرى

أبدى علاء عبد العال مدرب الداخلية تخوفه من الظلم التحكيمي أمام الزمالك الليلة في السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عبد العال يخشى الظلم أمام الزمالك

وأكد عبد العال أنه يخشى تكرار ظلم فريقه كما حدث الموسم قبل الماضي عندما ألغى الحكم محمد معروف حكم مباراة الفريقين وقتها هدفا صحيحا للداخلية.

وصرح مدرب الداخلية أنه يتعجب من إدارة معروف لعدد كبير من مباريات الزمالك الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعاون محمد معورف، كلًا من محمود أبو الرجال وهاني خيري، بجانب الحكم الرابع أشرف مسعد.

ويستضيف الزمالك نظيره الداخلية في السابعة مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدوري أمام الإنتاج الحربي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويبحث الداخلية بقيادة عبد العال عن أول فوز له في المباراةا لثانية بعد التعادل في الجولة الأولى وحصد نقطة واحدة بدلا من ثلاث نقاط.