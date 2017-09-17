انتهى الشوط الأول بين فريقي سموحة وطنطا، بتقدم الفريق السكندري بهدف دون رد، في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري العام.

يدين الفريق السكندري بهذا التقدم إلى محمد حمدي زكي نجم الأهلي السابق الذي أحرز هدف الشوط الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين، ومالت الأفضلية قليلا إلى الفريق السكندري بفضل تحركات محمد حمدي زكي وأوميد أوكري.

وفي الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول نجح محمد حمدي زكي في التقدم لفريق سموحة من خطأ دفاعي مشترك بين لاعبي طنطا وإسلام طارق حارس المرمى.

ويرتفع رصيد سموحة بهذا التقدم إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتوقف رصيد طنطا عند نقطة في المركز السابع عشر.

وكان سموحة قد تعادل مع إنبي في الجولة الأولى من عمر الدوري العام بهدف لمثله، بينما تعادل طنطا مع النصر القاهري الصاعد حديثا للدوري العام.