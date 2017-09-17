تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة بالدوري الإسباني، بأربع مواجهات لعل أهمها ريال مدريد حامل اللقب، حين يحل ضيفا على ريال سوسيداد.

الريال يدخل اختبارا صعبا أمام سوسيداد

وأمام نادي ريال مدريد اختبارا صعبا حين ضيفا على ريال سوسييداد في ملعب “انويتا” بحساب الجولة 4 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعد ملعب “أنويتا” من أصعب الملاعب في الدوري الإسباني، والذي يشكل خطورة واضحة لعملاقي الدوري برشلونة وريال مدريد.

ويعاني فريق ريال مدريد من عدة غيابات قبل مواجهة سوسيداد، تصل إلى 6 لاعبين وهم الإسباني خيسوس فاييخو والألماني توني كروس والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والفرنسي كريم بنزيمة، للإصابة، إلى جانب الثنائي الموقوف البرازيلي مارسيلو والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولكى يتمكن زيدان تعويض هذه الغيابات استدعى لاعب وسط الرديف فرانشو والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي وماركوس يورينتي.

واختار مدرب ريال مدريد قائمة لمواجهة اليوم على ملعب أنويتا ضمت كلا من: كيلور نافاس وكيكو كاسياس ولوكا زيدان وداني كارفاخال وأشرف حيكمي وسرجيو راموس ورافائيل فاران وناتشو فيرنانديز وتيو هرنانديز وكاسيميرو وماركوس يورينتي ولوكا مودريتش وداني سيبايوس وإيسكو ألاركون وماركو أسينسيو وفرانشو ولوكاس فاسكيز وجاريث بيل وبورخا مايورال.

وعلى الجانب الأخر سيغيب اثنين من لاعبي ريال سوسيداد الإسباني، خلال مواجهة ريال مدريد.

ولن يتمكن أوزيبيو ساكريستان، من الاعتماد على، كلًا من إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق، ولاعب الوسط، ميكيل أوريارزابال، في مواجهة ريال مدريد .

ويغيب الثنائي بسبب عدم التعافي من الإصابة في الوقت المناسب، رغم محاولتهم للوصول للجاهزية الكافية لخوض اللقاء.

ويدعم صفوف الفريق الباسكي اللاعب إيمانويل أجيريتكس، والذي عاد للقائمة بعدما كان قد غاب عن آخر مباراتين للفريق.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط بعد التعثر في مبارتين بالسقوط في فخ التعادل والفوز في مباراة واحدة.

وعلى الجانب الآخر يحتل سوسيداد المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر، وفوز على الريال سيجعله يزاحم البلوجرانا في الصدارة برصيد 12 نقطة.