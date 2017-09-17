نجم الزمالك يستغل منصبه.. ويرفع قيمة عقد نجله

فوجئ قطاع الناشئين بنادي الزمالك، بقرار رفع قيمة عقد اللاعب سيف فاروق جعفر، نجل القلعة البيضاء الأسبق والمحلل الفنى لدى شبكة قنوات dmc sports، بقيمة 200 ألف جنيه بداية من الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الفريق وقع عقدًا جديدًا مع سيف فاروق جعفر لاعب فريق الشباب بالقلعة البيضاء مقابل 200 ألف جنيه.

وأكد المصدر أن لاعبو قطاع الناشئين بنادي الزمالك، فوجئوا بقرار رفع قيمة عقد سيف، على الرغم من أن قيمة عقود باقي زملائه في الفريق مبلغ 40 ألف جنيه بما فيهم الذين يتم تصعيدهم للفريق الأول.

واستغل فاروق جعفر، نجم القلعة البيضاء الأسبق، منصبه كمستشارًا فنيًا لمجلس الإدارة، خلال الفترة الماضية من أجل تصعيد نجله للفريق الأول، ومنحه الفرصة، بحكم علاقته الوطيدة بمجلس إدارة النادي برئاسة المستاشر مرتضى منصور.

يذكر أن المدرب المونتينجري نيبوشا، المدير الفني للفريق الكروي الأول، رفض استمرار سيف فاروق جعفر في تدريبات الفريق الأول لعدم الاستفادة منه.