“بيومي” يغير خطة البدري.. ويقترح تشكيل “جرئ” أمام الترجي

اقترح الناقد الرياضي، خالد بيومي، تغيير خطة لعب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدمب النادي الأهلي، خلال مباراته المقبلة، أمام الترجي التونسي، والمقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري، على ملعب رادس بتونس.

وفضل بيومي، تغيير طريقة اللعب وتحويلها من 2-4-4، إلى 1-2-4-3، والدفع بالثلاثي رامي ربيعة، وسعد سمير، ومحمد نجيب، للاستفادة بخدمات أحمد فتحي وعلي معلول في خط الوسط إلى جانب الثنائي حسام عاشور، وعمرو السولية.

تشكيل الأهلي المقترح من خالد بيومي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: رامي ربيعة، سعد سمير، محمد نجيب.

الوسط: أحمد فتحي، حسام عاشور، على معلول، عمرو السولية، أمامهم الثنائي وليد سليمان ومؤمن زكريا

وفي الهجوم: النيجيري جونيور أجايي.

كان الأهلي قد تعادل أمام الترجي التونسي مساء أمس، إيجابيًا بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 سبتمبر الجاري في رادس بمدينة تونس.

يذكر أن هدفي الأهلي بتوقيع عبد الله السعيد “ركلة جزاء”، والمغربي وليد أزارو.