تشكيل أرسنال أمام تشيلسي.. “النني” على مقاعد البدلاء

أعلن الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، امام نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

وتواجد محمد النني، لاعب منتخب مصر، والمحترف ضمن صفوف أرسنال على مقاعد بدلاء الجانرز، وجاء التشكيل كالاتي:

تشيك، موستافي، كوسيليني، مونريال، تشاكا، رامسي، بيليرين،كولاسيناك، ايوبي، ويلبيك، لاكازيت.

أما تشكيل تشيلسي فجاء كالاتي، وفقًا لما أعلنه الايطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز،

كورتوا، ازبليكويتا، ديفيد لويز، كاهيل، موسيس، كانتي، فابريجاس، الونسو، ويليان، موراتا، بيدرو

ويجتل ارسنال المركز الثاني عشر، بعد خوض اربع مواجهات في الدوري الإنجليزي، فاز في مباراتين أمام ليستر سيتي في الجولة الأولي وبورنموث في الثالثة، أما الخسارتين فكانا أمام ستوك سيتي بهدف دون رد، ورباعية ثيلة من ليفربول، وخسر في مثلهما، ليحصد 6 نقاط، أما تشيلسي حامل اللقب فيحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر ومانشستر يونايتد الوصيف.