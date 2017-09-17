تستنأنف منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهتين من العيار الثقيل، الأولى ستجمع تشيلسي وآرسنال، والثانية بين مانشستر يونايتد وإيفرتون.

روني أمام مهمة ثأرية في مواجهة جوزيه مورينيو

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره إيفرتون، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعد هذه المباراة، بمثابة لحظة خاصة لواين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، ولاعب إيفرتون الحالين كونها مثابة الثأر لأحد أفضل المهاجمين في إنجلترا.

ويدخل روني المباراة بتحدى من نوع خاص، امام البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفنى لمانشستر يونايتد.

وعاد روني لمارسة هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف، منذ وصوله لإيفرتون، ويسعى الأسطورة رونى للرد عمليا على مورينيو في الملعب بهز شباك مانشستر يونايتد.

ويأمل مانشستر يونايتد في الحصول على النقاط الثلاث ومواصلة الصدارة في الترتيب العام الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر يسعى إيفرتون بقيادة المدرب الهولندي رونالدو كومان لتحقيق الفوز الأول بعد الخسارة في آخر مباراتين على التوالي.

وتحمل مواجهات الفريقين طابع خاص من السخونة في أرضية الملعب، نظرا لحالة العداء بين الفريقين منذ سنوات.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في 18 وخسر مرة واحدة فقط من آخر 24 مباراة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وكانت الخسارة الوحيدة لمانشستر على يد ايفرتون في ديسمبر 2013 بقيادة المدرب ديفيد مويس.

وتلقى إيفرتون الخسارة حتى الآن في 33 مباراة أمام مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وأمام اليونايتد رقم سيسعى لتحقيقة ففي حال تجنب مانشستر يونايتد الهزيمة في مباراة الغد ، فسوف تكون المرة الأولى التي لا يخسر بها في أول خمس مباريات من بطولة الدوري الإنجليزي منذ موسم 2011-2012.

اصطدم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بنظيره المدرب الهولندي رونالد كومان في خمس مناسبات حتى الآن في الدوري الإنجليزي دون أن يتمكن من الفوز عليه ، أكثر من أي مدرب آخر في البطولة.

يذكر أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو سجل أربعة أهداف في أول أربع مباريات من الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد ، فقط لاعبان سجلا خمسة أهداف في أول خمس جولات وهم لويس ساها وفان بيرسي.