مرشح جديد في انتخابات الزمالك.. له سابقة مع “مرتضى منصور”

أعلن شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن نيته بالترشح لخوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، والمقرر إقامتها في نهاية نوفمبر المقبل.

وكتب منير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا، “تلبية لرغبة أصدقائى و أشقائى من شباب النادى ان أخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك ممثلا لهم و تقديرا لرأى عدد كبير من أعضاء النادى و رموزه و استمرارا لمسيرة الإنجازات التى شاركت فيها كعضو مجلس إدارة….نويت أن ارشح نفسى لعضوية مجلس إدارة النادى و كلى ثقة فى دعم الاعضاء لى كابن من أبناء النادى و الحصول على ثقتهم الغالية”.

كان شريف منير، ضمن مجلس إدارة النادي الأبيض الحالي، إلا أنه تقدم باستقالته في يونيو الماضي، بعدما دخل في مشادة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي، ليعلن الأخير على إثرها استقالته متعللًا بظروف خاصة.

يذكر أن مرتضى منصور، سيخوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرائسة ليدخل في منافسة مع احمد سليمان الذي اعلن هو الاخر ترشحه على مقعد الرئاسة، بالإضافة إلى طرح اسم هشام يكن.