هل انتهى زمن عبد الله السعيد في الأهلي ؟

ما زال الانخفاض الكبير في مستوى عبد الله السعيد خلال المباريات الأخيرة للنادي الأهلي ملحوظاً، وهو ما يؤدي بدوره إلى فقدان الفريق للقدرة على السيطرة على المواجهات ونتائجها.

ويبدو أن أداء السعيد يأخذ منحنى تنازلي في الفترة الأخيرة، على الرغم من أداءه بشكل جيد في بعض المباريات سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

أسباب تراجع مستوى عبد الله السعيد

يظل عبد الله السعيد من اللاعبين أصحاب اللياقة البدنية المنخفضة، الذين لا يؤدون المباراة حتى نهايتها بنفس النسق الذي يظهر به مع بدايتها.

لياقة السعيد مع تلاحم مباريات المواسم الماضية من الدوري المصري، وخوضه لمباريات كأس أمم أفريقيا مع المنتخب ودوري الأبطال مع الأهلي، يبدو أنها من بين الأسباب التي أدت إلى انهياره بدنياً.

الضغط الذهني الملقى على اللاعب أيضاً كونه أحد أهم العناصر في قوام الأهلي أو منتخب مصر يجعله أيضاً في هبوط مستمر للمستوى في ظل عدم قدرته على أداء المباريات بنفس النسق.

ولا يعد السعيد من نوعية اللاعبين الذين بإمكانهم السيطرة على وسط الملعب بمفرده، حيث يحتاج اللاعب إلى من يعاونه في هذا الأمر، مما يؤدي إلى تأثر مستواه بمن حوله أيضاً.

وفي حال تراجع مستوى لاعبي الوسط في الأهلي أو منتخب مصر، فإن السعيد يصبح مهدداً بفقدان جزءاً من مستواه بناء على انخفاض مستوى من حوله، وبالتالي تراجع الفريق ككل.

ويبدو أن مباريات منتخب مصر الهامة هي خير مثال على ذلك، خاصة أن السعيد يظهر بشكل جيد في المباريات المصيرية نتيجة ارتفاع مستوى جميع اللاعبين حوله مما يجعل مهمته داخل الملعب أسهل.

عبد الله السعيد يفتقد ميزته الأهم

يفتقد عبد الله السعيد للميزة الأهم بالنسبة له، وهي التصويب البعيد من خارج منطقة الجزاء التي امتاز بها أثناء لعبه في صفوف الإسماعيلي قبل الانضمام للأهلي.

وعُرف السعيد بأنه أحد أبرز اللاعبين تصويباً للكرات البعيدة في مصر أثناء تواجده مع الإسماعيلي، إلا أن غياب محاولات اللاعب للتصويب منذ فترة طويلة جعلته يفتقد للميزة الأهم له.

هل انتهى زمن عبد الله السعيد ؟

تطالب جماهير الأهلي دائماً بالاعتماد على صالح جمعة في مركز صناعة اللعب بدلاً من عبد الله السعيد، وهو المطلب الذي يظهر أيضاً مع منتخب مصر في الفترة الماضية.

انخفاض مستوى السعيد مؤخراً مع انضباط صالح جمعة في الفترة الأخيرة جعلت جماهير الأهلي، ومصر أيضاً، ترغب في التغيير والاعتماد على اللاعب البديل في القلعة الحمراء.

ويبدو أن تواجد الثنائي سوياً في الملعب لن يكون مجدياً خاصة أن تلك الحالة تجعل جمعة مطالباً بأداء أدوار دفاعية بصورة أكبر مما يؤثر على مهمته الأساسية في صناعة اللعب.