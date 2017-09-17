بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وأهلي جدة 17-9-2017 في الدوري السعودي

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة، في السابعة والربع مساء اليوم الأحد، مباراة تجمع بين فريقي النصر المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري حسام غالي، مع نظيره أهلي جدة، المنضم إليه لاعب المنتخب الوطني محمد عبد الشافي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري عبد اللطيف جميل “الدوري السعودي”.

مشوار الفريقين بالدوري السعودي

كان فريق النصر، قد استهل مشواره بالدوري السعودي بمواجهة أمام الفيصلي، وحقق الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه بالدوري، قبل أن يتعادل أمام الاتفاق السعودي في الجولة الثانية بهدفين لكل منهما، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب.

بينما استهل فريق أهلي جدة مشواره بالدوري السعودي، بالخسارة أمام الاتفاق بهدفين لهدف، ثم الفوز على الفتح برباعية نظيفة، ليحصد ثلاث نقاط في الدوري، حجز بهما مقعده في المركز الخامس، ويقدم محمد عبد الشافي مستويات جيدة خلال مشواره مع فريقع بالدوري السعودي، أم حاسم غالي فلم يشارك بشكل رسمي مع النصر حتى الآن.

وانتقل غالي، إلى النصر السعودي، خلال موسم الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم، بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي، ليفضل اللاعب الاحتراف في الدوري السعودي، الذي سبق ولعب به موسم 2009/2010، قبل أن يعود إلى أحضان القلعة الحمراء.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية، مشاركة الثنائي بشكل أساسي في مباراة اليوم، خاصة وأنها أول مواجهة ستجمعها في الدوري السعودي، خاصة وأن جماهير الأهلي تنتظر المصالحة من فريقها الذي ودع بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يدير المباراة الصربي ميلوراد ماجيتش، وفقًا لما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم، على ان تنقل المباراة عبر قنوات mbc الرياضية.

ويضم الدوري السعودي أكثر من لاعب مصري هذا الموسم، فقد حصل الرائد على توقيع لاعب الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، على سبيل الإعارة لمدة موسم، كما انتقل زميله مصطفى فتحي، إلى صفوف التعاون رفقة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر ووادي دجلة السابق، بالإضافة إلى انتقال محمود عبد المنعم “كهربا”، المعار إلى اتحاد جدة.