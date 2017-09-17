مدرب الأهلي يوضح حقيقة استبعاد “إكرامي” بعد خطأ مباراة الترجي

رفض سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الرد على الأنباء التي ترددت بشأن وجود النية حول استبعاد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأحمر، خلال مباراة العودة أمام الترجي التونسي، المقرر لها يوم 23 سبتمبر الجاري.

وأكد معوض، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 9090، أن الجهاز الفني لن يرد بشكل قاطع في إمكانية استبعاد شريف إكرامي من عدمه خاصة أنه يتبقى 6 أيام فقط”.

كان إكرامي قد ارتكب خطأ فادح، خلال مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره الترجي التونسي، التي جمعتهما مساء أمس، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، وانتهتب التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. (شاهد الخطأ)

وأضاف مدرب الأهلي، أن “أي لاعب، قد لا يحالفه التوفيق يومًا ما، ولكننا نتعامل كفريق فنحن كتلة واحدة لا نقيم لاعب بمفرده، التعادل 2-2 مسؤولية الجهاز الفني واللاعبين”.

معوض: نثق في إكرامي

ولفت لاعب الأهلي الأسبق، إلى أن مساندة اللاعب أمر طبيعي، لدينا مباراة ثانية في وقت قريب، كلنا ثقة في شريف إكرامي بالتأكيد التعادل نتيجة أحزنتنا جميعا”.