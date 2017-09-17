مدرب الأهلي: التاريخ لن يشفع لنا أمام الترجي.. ونحتاج لشئ واحد في العودة

أكد سيد معوض، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نتيجة مباراة فريقه أمام الترجي التونسي التي جمعتهما مساء أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، لم تكن مرضية، ولم يكن يتمناها.

وفي تصريحات عبر إذاعة 9090، أكد معوض، أن هذه النتيجة لم نكن نتمناها، ولكن أمامنا مباراة العودة، سنستعد لها بشكل قوي، وعلينا التحلي بالتركيز لتحقيق المكسب والانتصار في تونس”.

وأضاف مدرب الأهلي، أن الفريق أضاع عدة فرص، مقارنة بلاعبي الترجي الذي لم تتح له سوى بعض الفرص، إلا أن النوفيق لم يحالفنا بالإضافة إلى غياب التركيز.

معوض: لاعبينا أدوا ماعليهم ولم يقصر أحد

وتاعب سيد معوض، تصريحاته قائلًا، “اللاعبون أدوا ما عليهم، لم يقصر أحد، علينا التركيز في الشوط الثاني برادس، الترجي احترم قوتنا كثيرا وهي نقطة إيجابية لصالحنا والوصول بفرص رغم التحفظ الشديد للمنافس”.

وعن تقييمه للمباراة ككل، علق معوض قائلًا، “تقييمي للمباراة، أن التوفيق لم يحالفنا وغياب التركيز، إلا أن العودة تحتاج شخصيات في الملعب تستحمل الضغط 90 دقيقة فهي مباراة الموسم”.

أما عن ذكريات الفريق الأحمر في رادس، أكد مدرب الأهلي، “بالطبع هذا حافز للاعبين ولكن التاريخ لن يفعل شيئًا للأهلي في تونس بل أداء اللاعبين والجدية والقتال حتى آخر دقيقة”.