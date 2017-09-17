أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الزمالك والداخلية، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن مناسفات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى الحكم محمد معروف.

ومن المقرر أن يعاون محمد معورف، كلًا من محمود أبو الرجال وهاني خيري، بجانب الحكم الرابع أشرف مسعد.

ويستضيف الزمالك نظيره الداخلية في السابعة مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدوري أمام الإنتاج الحربي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

على الجانب الأخر، تقام اليوم مباراتي سموحة وطنطا، ويدي اللقاء الحكم محمود دسوقي،و يعاونه أيمن دجيش وإكرامى سالم، الحكم الرابع أحمد مقبل، أما لقاء الإسماعيلي مع نظيره المقاولون العرب، فبصافرة تحكيمية للحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه أحمد حسام وإيهاب فخري، والحكم الرابع محمد علاء هاشم.

يذكر أن مباراة الفريق الأبيض ستقام في السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس. (تابع قائمة الزمالك)