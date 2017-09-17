الجبلاية: لانتدخل في عمل “كوبر”.. ومن الخطأ انتقاده

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن كل الأنباء التي تشير إلى تدخل مجلس الجبلاية في عمل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لا أساس لها من الصحة.

وعلق سويلم، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن مجلس الجبلاية لا يتدخل في عمل كوبر مطلقًا، لافتًا إلى أن هاني أبو ريدة وإيهاب لهيطة هما الوحيدان المسئولان عن المنتخب.

وتابع سويلم، “هناك احترافية في التعامل مع الجهاز الفني، لافتا إلى أن كوبر مستمر في عمله كما هو”.

سويلم: نقل الانتقادات لكوبر خطأ

وأوضح سويلم، أنه من الخطأ نقل الانتقادات التي يتعرض لها الأرجنتيني هيكتور كوبر، إلى المدرب نفسه، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يكون هناك انتقادات من جانب أعضاء مجلس الاتحاد للمدرب، خصوصا وأنهم مشجعين قبل أن يكونوا أعضاء مجلس، ولكن نقل هذه الانتقادات إلى المدرب “خطأ كبير”، خصوصًا في ظل المرحلة الحالية الصعبة التي يتكاتف فيها الجميع لتحقيق هدف الوصول إلى مونديال روسيا.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه الكونغو يوم 8 اكتوبر المقبل على ملعب برج العرب.