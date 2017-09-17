سويلم يؤكد: بعض أندية الدوري طلبت تعيين حكام بعينها

فجر ثروت سويلم، المدير المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن طلب بعض الأندية تعيين حكام بعينها لإدارة مبارياتهم في بطولة الدوري، مع المطالبة باستبعاد آخرين.

وأكد سويلم، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أنه تلقى خطابات في بعض الأحيان من جانب بعض أندية الدوري، لاختيار حكام بعينها أو استبعاد حكام أخرين لإدارة مبارياتها.

كيف تتعامل الجبلاية مع خطابات الأندية؟

وأضاف سويلم، أنه في الكثير من الأحيان يتم التعامل مع هذه الخطابات بالصمت ولا يرد عليها، لافتًا إلى أن لجنة الحكام يترأسها شخص محترم هو عصام عبد الفتاح”.

وأكد المدير التنفيذي للجبلاية، أن الحكام كانت أمامهم فرصة جيدة للتعبير عن قدراتهم في غياب الجماهير، لافتا إلى أنه التحكيم بحاجة للدعم والمساندة.

يذكر أن الجولة من الدوري المصري، شهدت اعتراضًا من جانب النادي الأهلي، على حكم مباراته أمام طلائع الجيش، بسبب الأخطاء التحكيمية التي صدرت من الحكم أحمد حمدي، أثرت على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.