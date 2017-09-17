الجبلاية عن مباراة السوبر: لا تشغلنا الآن.. و”السعودية” الأقرب لاستضافتها

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية لا تفكر في أي شيء الآن سوى الوصول بالمنتخب الوطني إلى كأس العالم 2018 في روسيا، فالجميع يقف على قدم وساق من أجل التجهيز لموقعة الكونغو المقبلة المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر القادم.

وعن موعد إقامة مباراة السوبر المحلي بين فريقي الأهلي والمصري، أكد سويلم، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن الجبلاية لا تفكر في مباراة السوبر الآن، سواء الموعد أو المكان، فكل الكلام عن مباراة الكونغو والترتيبات الخاصة. (تعرف على أخر الاستعدادات)

سويلم: السعودية هي الأقرب لاستضافة مباراة السوبر

وأوضح المدير التنفيذي للجبلاية، أنه يتمنى إقامة مباراة كأس السوبر المصري في السعودية، نظرًا للعلاقات الجيدة بين البلدين، خصوصًا بعد نجاح التجربة في الإمارات.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة كأس مصر على حساب نظيره المصري، كما نجح في التتويج ببطولة الدوري المحلي، ليجمع الثنائية المحلية، ويضرب موعدًا مع الفريق البورسعيدي مرة أخرى على بطولة السوبر المحلي.

يذكر أن الفريق الأحمر يستعد الآن لمواجهة الترجي التونسي في موقعة إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا يوم 23 سبتمبر الجاري.