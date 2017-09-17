الجبلاية تكشف أخر الاستعدادت لموقعة الكونغو في تصفيات المونديال

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل، التجهيز لموقعة المنتخب الوطني المقبلة أمام الكونغو، والمقرر إقامتها يوم 8 اكتوبر المقبل، على ملعب الجي باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأكد سويلم، في تصريحات إذاعية عبر برنامج ستاد الهدف، أن الجبلاية بدأت من الآن التجهيز لمباراة الكونغو المقبلة، لافتًا إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عقد اجتماعًا أمس من أجل الترتيب للقاء المترقب من حيث التذاكر ودخول الجماهير وعددهم.

سويلم: تنظيم مباراة بدون جمهور “أصعب” بكثير من حضور الجماهير

وأوضح سويلم، أن “تنظيم المباراة بدون جمهور “أصعب” بكثير من تنظيمها بحضور الجماهير، لأنه مطالب بمنع دخول أي شخص غير مصرح له بالدخول”.

وعن قرار عودة الجمهور، أكد ثروت سويلم، أن الجميع يرغب في عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى، لافتًا إلى أنه كان هناك قرار رسمي بعودة الجمهور في الدور الثاني من الموسم الماضي، كما أن نهائي كأس مصر العام الماضي، كان سيشهد حضورًا جماهيريًا إلا أن أحداث مباراة الزمالك واهلي طرابلس حالت دون تنفيذ القرار.