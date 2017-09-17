عضو لجنة الحكام: الأهلي تعرض لظلم تحكيمي أمام الترجي.. والدليل “أزارو”

كشف ناصر عباس، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن االأهلي تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراته أمام الترجي التونسي التي أقيمت مساء أمس على ملعب الجيش باستاد برج العرب ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد عباس، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن الحكم أخطأ في أكثر من كرة لصالح الأهلي، أبرزها ركلة جزاء المهاجم المغربي وليد أزارو، لافتًا إلى أن الحكم كان عليه إشهار البطاقة الحمراء لمدافع الفريق التونسي.

عضو لجنة الحكام: “أزارو” كان منفردًا بالمرمى

وأضاف عباس، لعبة أزارو توفرت فيها كل مواد القانون التي تتيح إشهار البطاقة الحمراء، خصوصًا أن أزارو كان منفردًا بالمرمى ولديه فرصة محققه لتحقيق هدف.

وعن بعض حالات التسلل التي احتسبت ضد الأهلي، أكد عضو لجنة الحكام، أن الحكم احتسب أكثر من لعبة تسلل بشكل خاطيء على النادي الأهلي كانت أبرزها في الدقيقة 23 لجونيور أجايي، وفي الدقيقة 80 لعماد متعب، لافتًا إلى أن الحكم كانت لديه حسابات وتوازنات خلال المباراة وهو ما ساعد على تغيير نتيجة اللقاء.

يذكر ان اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على أن تقام مباراة العودة يوم 23 سبتمبر الجاري.