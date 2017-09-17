بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 17-9-2017

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ، يستضيف فريق تشيلسي نظيره أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي

ويسعى البلوز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد ثلاث نقاط هامة تجعله في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا والذي حافظ على موقعه في الصدارة بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد اكتساح واتفورد بسداسية في الجولة ذاتها بالأمس.

ورغم تعثر البلوز في أول مواجهة بالبدوري على يد بيرنلي إلا أنه نجح في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية أمام توتنهام وليستر سيتي وإيفرتون.

بث مباشر مباراة ارسنال وتشيلسي

بينما يحل أرسنال على ستامفورد بريدج من أجل تحقيق الفوز بعد التعثر في المباريات الأربعة الماضية بعدما حقق الفوز في مباراتين على ليستر سيتي وبورنموث وخسر في مثليهما على يد ستوك سيتي وليفربول، وحصد 6 نقاط من 12 نقطة ممكنة.

ويسعى آرسين فينجر مدرب المدفعجية للفوز حتى لايقع في تعثر جديد ويتعرض لانتقادات عنيفة من قبل الجمهور الذي طالب برحيله مرارا وتكرارا.

مباراة تشيلسي وأرسنال تحمل صراع كبير بين البرتغالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي والفرنسي فينجر مدرب أرسنال.

ويرفض كونتي التفريط في مباراة اليوم حتى لا يتسع فارق النقاط بينه وبين مانشستر يونايتد في حال فوزه على إيفرتون الليلة في مباراة الليلة والتي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية، حيث سيرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 13 نقطة بالتساوي مع غريمه في مدينة مانشستر.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر

وتمثل مباراة تشيلسي وأرسنال فرصة كبيرة للدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال والمحترف في صفوف الفريق من أجل الظهور بشكل جيد أمام بطل الدوري ومحاولة هز شباك الفريق.

ويرفض تشيلسي التعرض للهزيمة اليوم بعد خسارة كأس الدرع الخيرية لحساب المدفعجية في بداية الموسم بنتيجة 4-1 بركلات الجزاء الترجيحية.

مشاهدة بث مباشر مباراة ارسنال وتشيلسي

مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي تعد قمة الجولة الخامسة حيث تجمع بين فريقين مرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي بين حامل اللقب والمدفعجية الذي يحلم بالتتويج باللقب الغائب عن خزائن ناديه منذ آخر تتويج باللقب عام 2004