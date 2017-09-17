نجم الترجي: سنكتسح الأهلي في رادس

تحدث مايكل إينرامو، مهاجم فريق الترجي التونسي ، العائد من جديد، عقب تعادل فريقه أمام الأهلي إيجابياً بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال إينرامو لموقع الصريح التونسي، عقب المباراة ، ” حرصت على مشاهدة فريقي عبر التلفاز، وكنت سعيد للغاية بأداء اللاعبين وأيضا النتيجة، كان بإمكاننا الفوز بكل سهولة”.

وأضاف، ” متفائل جداً بالنتيجة التي حققناها في الإسكندرية، مشيراً إلي أننا سكتسح الأهلي في مباراة الإياب برادس”.

وتابع،” أشكر جميع زملائي في الفريق، مضيفاً: ” كان من حلمي أن اكون معكم في هذه المواجهة”.

إينرامو صاحب الهدف الشهير في الأهلي

وأحرز إينرامو ، لاعب الترجي التونسي، هدف فريقه الشهير في نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي، عندما سجله بيده، وبالرغم من فوز الترجي في هذه المباراة، إلا أن مازيمبي توج باللقب ومن ثم عاد الترجي الموسم التالي ليتوج بالأميرة السمراء.

يذكر أن الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب، من أجل التأهل إلي المربع الذهبي.