تعرف على سبب غضب جمهور الأهلي من حفيظ دراجي

ظهرت حالة من الغضب لدى جمهور الأهلي عقب تعادل الفريق أمام الترجي التونسي، إيجابياً بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وانتقد البعض المعلق الجزائري حفيظ دراجي بسبب حديثه خلال المباراة ، حيث أكد أحد الجمهور أن دراجي يكره المصريين وتعجب من تواجده معلقا على المباراة.

وصرح آخر أن المعلق كان يقلل من لاعبي الأهلي أمام لاعبي الترجي.

واعترضت احدى المشجعات على انتقاد عماد متعب مهاجم الفريق على لسان دراجي.

تقدم للأهلي عبد الله السعيد في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل للترجي اللاعب طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 21 ، وأضاف غيلان الشعلالي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، ولكن سرعان ما عادوا لاعبي الأهلي عن طريق المغربي وليد أزارو ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته بعد غداً الأثنين، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في المباراة المقرر لها يوم 23 من الشهر نفيه على ملعب “رادس” في تونس.

وسيحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلي المربع الذهبي من البطولة الإفريقية.