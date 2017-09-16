أول تعليق من مدرب الترجي على حكم لقاء الأهلي

علق معين الشعباني المدرب العام لفريق الترجي التونسي على تعادل فريقه أمام الأهلي، إيجابياً بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وصرح معين عقب اللقاء أن فريقه استعد جيدا للمارد الأحمر وسعى للانتصار، مشيرا إلى أهمية لقاء العودة الذي يمثل نهائي مبكر.

وحول أخطاء حكم لقاء الليلة أكد أن الأخطاء واردة في عالم كرة القدم.

تقدم للأهلي عبد الله السعيد في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل للترجي اللاعب طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 21 ، وأضاف غيلان الشعلالي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، ولكن سرعان ما عادوا لاعبي الأهلي عن طريق المغربي وليد أزارو ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته بعد غداً الأثنين، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في المباراة المقرر لها يوم 23 من الشهر نفيه على ملعب “رادس” في تونس.

وسيحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلي المربع الذهبي من البطولة الإفريقية.