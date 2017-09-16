سخر جمهور مواقع التواصل الإجتماعي من خطأ شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بعد أن تسبب في تعادل الفريق أمام الترجي التونسي، إيجابياً بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ونشر عدد من رواد موقع فيسبوك صورة ساخرة للاعب بعد أن سكنت الكرة شباكه وأدرك الترجي التعادل بسببها.

تقدم للأهلي عبد الله السعيد في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل للترجي اللاعب طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 21 ، وأضاف غيلان الشعلالي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، ولكن سرعان ما عادوا لاعبي الأهلي عن طريق المغربي وليد أزارو ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته بعد غداً الأثنين، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في المباراة المقرر لها يوم 23 من الشهر نفيه على ملعب “رادس” في تونس.

وسيحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلي المربع الذهبي من البطولة الإفريقية.