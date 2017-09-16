ليست الأولى.. إكرامي “وحش” الأخطاء الفادحة في الأهلي

تسبب شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تكليف فريقه هدفًا من خطأ فادح، خلال مباراة الأحمر أمام الترجي التونسي، التي جمعتهما منذ قليل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ظهر إكرامي، في لقطة رأها الجميع وهو يعنف نفسه بشدة، بعد الخطأ الكارثي، الذي تسبب في تأخر فريقه بعدما كان متعادلًا على ملعبه، حتى جاءت الدقيقة 48 واحتسب الحكم السنغالي خطأ من خارج منطقة الجزاء، ليسددها اللاعب غيلان الشعلالي، يلتقطها إكرامي، ويسقط بالكرة في مرماه. (شاهد خطأ إكرامي).

ليس الخطأ “الكارثى” الأول الذي يتسبب فيه شريف إكرامي، فلم تنس جماهير الأهلي لقطة مباراة أسيك ميموزا الأبيدجاني، التي أقيمت في البطولة الأفريقية الموسم الماضي، وكان لها سبب رئيسي في توديع الأهلي للبطولة من دور المجموعات، بعد خسارته بهدفين مقابل هدف.

لقطة اليوم لإكرامي، أعادت الذكرى السيئة لمباراة أسيك إلى أذهان جماهير الأهلي، بالرغم من أنها كانت تتغنى بتألقه خلال الفترة الأخيرة، وحفاظه على شباكه نظيفة لعدة مباريات متتالية، إلا أن الاقتراب من بطولة دوري أبطال أفريقيا لا تغفره جماهير القميص الأحمر.

سقوط إكرامي في مرماه، تكرر أيضًا في مباراة مصر المقاصة الموسم الماضي، بعدما سجل أحمد سامي هدفًا في مرمى الأهلي، ليسقط إكرامي بالكرة في مرماه.



