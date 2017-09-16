بعد التعادل أمام الترجي.. الأهلي راحة غداً

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق الأساسين راحة من التدريبات، غداً الأحد، على أن يستأنف التدريبات بعد غد.

تعادل الأهلي أمام الترجي التونسي، إيجابياً بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

تقدم للأهلي عبد الله السعيد في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل للترجي اللاعب طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 21 ، وأضاف غيلان الشعلالي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، ولكن سرعان ما عادوا لاعبي الأهلي عن طريق المغربي وليد أزارو ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

الأهلي يعود للتدريبات الأثنين المقبل

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته بعد غداً الأثنين، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في المباراة المقرر لها يوم 23 من الشهر نفيه على ملعب “رادس” في تونس.

وسيحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلي المربع الذهبي من البطولة الإفريقية.