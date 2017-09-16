حسام البدري: كنا الأكثر سيطرة على اللقاء وهناك أخطاء فردية

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه التام بأداء اللاعبين بالرغم من التعادل أمام الترجي التونسي.

وقال البدري خلال تصريحات تلفزيونية، ” النتيجة اليوم لم تكن مرتبطة بالأداء على الإطلاق، واهدرنا العديد من الفرص السهلة التي كانت ستضعنا في المقدمة”.

وأضاف، ” كنا الأفضل طوال المباراة، ولكن هناك أحطاء فردية منعتنا من تحقيق الفوز”.

وتابع، ” بالطبع كان هناك العديد من الأخطاء التحكيمية التي تسببت في توتر اللاعبين ، ونسعي للفوز في رادس والتأهل إلي المربع الذهبي”.

الأهلي يقع في فخ التعادل أمام الترجي

كان الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام مضيفه الترجي التونسي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الإياب ستكون على ملعب “رادس” في العاصمة التونسية يوم 23 من الشهر نفسه.

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: سعد سمير، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبدا لله السعيد

الهجوم: أحمد الشيخ، وليد أزارو، جونيو أجايى.