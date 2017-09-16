الخنيسي: سنتأهل إلي المربع الذهبي من “رادس”

أكد طه ياسين الخنيسي، لاعب فريق الترجي التونسي، انه وجميع زملائه جائوا إلي مصر، لكي يحققوا الفوز على الأهلي ،من أجل خوض لقاء الإياب بتونس بدون قلق.

وأضاف الخنيسي، خلال تصريحات تلفزيونية، ” لعبنا على الهجمات المرتدة، ونجحنا في السيطرة على منتصف ميدان الأهلي، وكان بإمكننا نحقيق الفوز ولكن الحظ كان حليف الأهلي”.

الخنيسي: سنتأهل من رداس

وعن الأهداف التى يسجلها خارج الأرض، قال: ” هذا من فضل من ربي ، وجئنا لنسعد الجماهير التونسية التي زحفت معنا من تونس إلى القاهرة لكي تؤازرن، وسوف نحقق الفوز في مباراة الإياب برادس ونتأهل إلي المربع الذهبي”.

كان الأهلي قد تعادل أمام نظيره الترجي التونسي ، بهدفين لمثلهما ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن طه ياسين الخنيسي، قد أخرز هدف الترجي الأول في مرمي الأهلي من خطأ فادخ لشريف إكرامي ، حارس مرمي الأحمر والمنتخب الوطني.