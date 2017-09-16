عبد الحفيظ: سنفعلها في “رادس” وهناك أخطاء تحكيمية بالجملة

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، عن استياءه الشديد من تعادل فريقه أمام الترجي التونسي.

الأهلي كان قد تعادل أمام مضيفه الترجي التونسي، إيجابياً بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية، ” مباراة العودة سوف تكون أصعب من هذه المباراة، ولكن أثق في جميع اللاعبين على تحطي هذه العقبة بهولة”.

وتابع، ” ليس بجديد على الاهلي ، حققنا العديد من النتائج الجيدة على ملعب رادس وفي نفس الوضع تقريباًُ فعلنها أمام الصفاقسي والنجم الياحلي و سنفعلها أمام الترجي التونسي”.

عبد الحفيظ يعلق على الأداء التحكيمي

وعلق عبد الحفيظ على الأدء التحكيمي للمباراة، ” لابد أن يكون هناك رقابة شديدة على الحكام في مثل هذه المباريات الكبري، نحن نلعب في بطولة قارية كبري ليس من الطبيعي أن يخطأ الحكم مثل هذه الأحطاء”.

يذكر أن مباراة الإياب ستكون على ملعب “رادس” في العاصمة التونسية يوم 23 من الشهر نفسه.