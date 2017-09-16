الترجي يُحرج الأهلي أمام جماهيره ويتعادل معه بهدفين لمثلهما

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في فخ التعادل أمام مضيفه الترجي التونسي، بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

نجح المغربي وليد ازارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إدراك هدف التعادل لفريقه في شباك الترجي بالدقيقة 68 من عمر اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

كان عبد الله السعيد، قد تقدم للأهلى في الدقيقة 13 من عمر المباراة ، ولم يمر سوى 8 دقائق على هدف التقدم للمارد الأحمر ونجح اللاعب طه الخنيسي في إدارك هدف التعادل للترجي في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، لينجح الفريق التونسي في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

لاعبي الأهلي يهدرون الفرص السهلة

وأهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرص السهلة أمام المرمي ، ولعل أبرزهما فرصة المغربي وليد أزارو في الدقيقة 25 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 48 نجح غيلان الشعلالي في تسجبل الهدف الثاني للترجي ، ولكن عاد المغربي وليد ازارو ليتعادل للأهلي في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.،

وكان البدري قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: سعد سمير، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبدا لله السعيد

الهجوم: أحمد الشيخ، وليد أزارو، جونيو أجايى.

يذكر أن مباراة الإياب ستكون على ملعب “رادس” في العاصمة التونسية يوم 23 من الشهر نفسه، وسيكون الاهلي مطالب بتسجيل هدف على الأقل من أجل التأهل للمربع الذهبي.