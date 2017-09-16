أزارو يتعادل للأهلي في شباك الترجي

نجح المغربي وليد ازارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إدراك هدف التعادل لفريقه في شباك الترجي بالدقيقة 68 من عمر اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

السعيد يتقدم للاهلي والشعلالي يتعادل

كان عبد الله السعيد، قد تقدم للأهلى في الدقيقة 13 من عمر المباراة ، ولم يمر سوى 8 دقائق على هدف التقدم للمارد الأحمر ونجح اللاعب طه الخنيسي في إدارك هدف التعادل للترجي في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، لينجح الفريق التونسي في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وأهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرص السهلة أمام المرمي ، ولعل أبرزهما فرصة المغربي وليد أزارو في الدقيقة 25 من عمر المباراة.