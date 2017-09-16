الشعلالي يتقدم للترجي في شباك الأهلي بالهدف الثاني من خطأ فادح لإكرامي

سجل غيلان الشعلالي ، لاعب فريق الترجي التونسي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الأهلي، بالدقيقة 47من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان عبد الله السعيد، قد تقدم للأهلى في الدقيقة 13 من عمر المباراة ، ولم يمر سوى 8 دقائق على هدف التقدم للمارد الأحمر ونجح اللاعب طه الخنيسي في إدارك هدف التعادل للترجي في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، لينجح الفريق التونسي في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرص السهلة أمام المرمي ، ولعل أبرزهما فرصة المغربي وليد أزارو في الدقيقة 25 من عمر المباراة.