“الغزال” يتعادل لبيدفيست في اللحظات الأخيرة أمام كيزر تشيفز

انتهت مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي ، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمرو جمال، لاهب المنتخب الوطني، و نظيره كايزر تشيفز، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الجنوب إفريقي.

وشارك النجم المصري عمرو جمال منذ بداية المباراة وحتى النهاية، وظهر بشكل جيد للغاية، وترجم هذا الظهور لتسجيل هدف قاتل في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، حيث أن فريقه كان متاخراً بهدف حتى الدقيقة 92.

عمرو جمال يسجل الهدف الثاني له مع بيدفيست

يذكر أن هدف عمرو جمال هو الثاني له مع فريقه الجديد منذ قدومه إلي النادي الجنوب إفريقي من الاهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ، مقابل 250 ألف دولار.

وأحرز عمر جمال الهدف الأول له ولفريقه في مباراة كيب تاون التي جمعت بين الفريقين في الأسبوع الثالث، من الدوري الجنوب إفريقي، بعدما كان متأخرًا بهدف في الدقيقة 33.

وشارك عمرو جمال في مباراة اليوم أساسيًا للمرة الرابعة على التوالي مع بيدفيست الجنوب إفريقي.