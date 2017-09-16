الترجي يحرج الأهلي ويتعادل معه في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي التونسي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

تقدم للأهلي عبد الله السعيد، في الدقيقة 13 من عمر المباراة ، ولم يمر سوى 8 دقائق على هدف التقدم للمارد الأحمر ونجح اللاعب طه الخنيسي في إدارك هدف التعادل للترجي في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، لينجح الفريق التونسي في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرص السهلة أمام المرمي ، ولعل أبرزهما فرصة المغربي وليد أزارو في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وكان البدري قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: سعد سمير، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبدا لله السعيد

الهجوم: أحمد الشيخ، وليد أزارو، جونيو أجايى.

يذكر أن مباراة الإياب ستكون على ملعب “رادس” في العاصمة التونسية يوم 23 من الشهر نفسه.