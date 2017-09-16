الزمالك يستعين بالقوة الضاربة لمواجهة الداخلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الزمالك بقيادة المونتنيجيري نيبوشا، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الداخلية بالدوري العام.

ويلتقي الزمالك مع الداخلية في تمام الساعة الثامنة والربع مساء غدا الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري العام.

وشهدت قائمة الزمالك تواجد 18 لاعبا لقاء الداخلية وهم:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمد مجدي، محمود علاء، حازم إمام، مؤيد العجان.

خط الوسط: أحمد توفيق، محمد أشرف روقة، طارق حامد، معروف يوسف، عبد الله جمعة، أحمد داودا،احمد مدبولي، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: باسم مرسي، كاسونجو ، يوسف أوباما، خالد قمر.

وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من عمر الدوري العام بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي، على استاد السلام.

وتعادل الداخلية مع بتروجت بهدف لمثله في الجولة الأولى التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الرياضة العسكري بالعباسية.

ويحتل الأبيض المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، بينما يقع الداخلية في المركز العاشر برصيد نقطة.