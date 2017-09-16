“تريزيجيه” يقود تشكيل قاسم باشا أمام جالاطا سراي

تواجد الدولي المصري، محمود حسن “تريزيجيه”، لاعب فريق قاسم باشا التركس، في تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة جالاطا سراي بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري التركي لكرة القدم.

وجاء التشكيل كالاتي:

ويحتل فريق قاسم باشاK المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز على كلًا من ألانياسبور بثلاثية مقابل هدف، وملاطية سبور بثلاثة أهداف لهدفين، بينما سقط في فخ التعادل أمام بشكتاش بهدفين لمثلهم، وتلقى الخسارة من بلدية آكهيسار سبور بهدفين لهدف.

ويتربع فريق جلاطة سراي على قمة ترتيب الدوري التركي برصيد 10 نقاط، جمعهم من الفوز في ثلاث جولات على كلًا من قيصري سبور، واوسمانلي سبور، وسيفاس سبور، وتعادل وحيد امام أنطاليا سبور بهدف لمثله.