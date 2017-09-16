التشكيل الرسمي للترجي أمام الأهلي- “الخنيسي” يقود الهجوم.. والمساكني على الدكة

أعلن فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على التشكيلة الرسمية لفريقه التي سيخوض بها لقاء الأهلي، والمقرر له بعد قليل، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريفيا.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:-

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: شمس الدين الذوادي – منتصر الطالبي – لمباركي – خليل شمام

الوسط: فرجاني ساسي – فرانك كوم – كوليبالي

الهجوم: غيلان الشعلالي – أنيس البدري – الخنيسي

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من محمد أمين مسكيني وفخر الدين بن يوسف ليكونا ورقة رابحة للفريق التونسي في الشوط الثاني.

يذكر أن الترجي سيستضيف الأهلي يوم 23 من الشهر الجاري بتونس، ضمن مباريات الإياب من الدور ذاته.

وتأهل فريق الترجي إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن صن داونز صاحب المركز الثاني.

وصعد المارد الأحمر إلى الدور ذاته بعدما جاء ثاني المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوداد الرياضي صاحب الصدارة.